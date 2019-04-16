Сегодня в Украине будет холодно, пройдут дожди и мокрый снег (карта)

08:00, 16 апреля 2019
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Прохладнее всего будет в западных областях.

В Украине сегодня пройдут дожди / Фото УНИАН
В Украине сегодня пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 16 апреля в Украине пройдут дожди и мокрый снег. 

Погода на неделю: в Украине будет холодно и дождливо (карта)

Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке ливни, температура до +16°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди. Температура до +11°. 

На западе Украины пройдут дожди и мокрый снег. Температура до +8°.

В северных областях пройдут дожди, температура до +11°. В центре также ожидаются осадки, температура до +12°.

Прогноз на 16 апреля / УНИАН
Прогноз на 16 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 16 апреля в старину говорили: "Если на Николая лед не пошел, то лов рыбы будет плохим".

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#погода#дождь
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