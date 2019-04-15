В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +11°

17:00, 15 апреля 2019
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В столице завтра сохранится прохладная погода.

В Киеве завтра пройдет дождь / tivasyk.info
В Киеве завтра пройдет дождь / tivasyk.info

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 16 апреля, в Киеве пройдет дождь, температура до +11°.

Погода на неделю: в Украине будет холодно и дождливо (карта)

Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +11°, вечером - до +9°. Ветер северный и северо-восточный, до 6,8 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:05, а зайдет в 19:51.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в Украине пройдут дожди и мокрый снег. 

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Теги: #Киев#погода#дождь
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