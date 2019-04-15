Погода на завтра: в Украине будет холодно, пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)
Мокрый снег ожидается в западных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, 16 апреля в Украине пройдут дожди и мокрый снег.
Погода на неделю: в Украине будет холодно и дождливо (карта)
Прогноз погоды в Украине. На востоке ливни, температура ночью до +7°, днем до +16°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди. Температура ночью до +2°, днем до +11°.
На западе Украины пройдут дожди и мокрый снег. Температура ночью до +1°, днем до +8°.
В северных областях пройдут дожди, температура ночью до +3°, днем до +11°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +5°, днем до +12°.
Согласно народному прогнозу, 16 апреля в старину говорили: "Если на Николая лед не пошел, то лов рыбы будет плохим".
Прогноз погоды в Украине на вторник, 16 апреля
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Погода в Украине
- Винница+8°... 0°
- Днепр+9°... +7°
- Донецк+12°... +6°
- Житомир+9°... +2°
- Запорожье+11°... +7°
- Ивано-Франковск+12°... -3°
- Киев+7°... +3°
- Кировоград+6°... +4°
- Луганск+14°... +7°
- Луцк+10°... -1°
- Львов+11°... -2°
- Николаев+5°... +4°
- Одесса+7°... +3°
- Полтава+8°... +7°
- Ровно+10°... -1°
- Симферополь+10°... +4°
- Сумы+7°... +6°
- Тернополь+9°... -1°
- Харьков+11°... +8°
- Херсон+5°... +3°
- Хмельницкий+7°... 0°
- Черкассы+7°... +5°
- Чернигов+7°... +4°
- Черновцы+12°... +1°
Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:53 %
Давление:739 мм
Ветер: 10.1 м/с
Вероятность осадков:17 %
Восход:06:33
Закат19:46
Видимость:16 км
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