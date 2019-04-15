В Киевской области сохраняется пожарная опасность

15:16, 15 апреля 2019
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Пожарная опасность достигает 4 уровня.

На Киевщине зерігається пожарная опасность / galinfo.com.ua
На Киевщине зерігається пожарная опасность / galinfo.com.ua

В понедельник, 15 апреля, в Киевской области ожидается пожарная опасность 4 класса.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"15 апреля в восточных и южных районах области сохранится высокая (4 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 15 апреля, во многих областях Украины ожидаются заморозки.

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Теги: #Киев#погода
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