В Киевской области сохраняется пожарная опасность

Пожарная опасность достигает 4 уровня.

На Киевщине зерігається пожарная опасность / galinfo.com.ua

В понедельник, 15 апреля, в Киевской области ожидается пожарная опасность 4 класса.

Читайте также Погода на неделю: в Украине будет холодно и дождливо (карта)

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"15 апреля в восточных и южных районах области сохранится высокая (4 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 15 апреля, во многих областях Украины ожидаются заморозки.