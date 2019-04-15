В Мексике бушует крупный лесной пожар (видео)

13:56, 15 апреля 2019
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Огонь подбирался к жилым домам.

В Мексике бушует лесной пожар / twitter.com/PCJalisco
В Мексике бушует лесной пожар / twitter.com/PCJalisco

В мексиканском штате Халиско рядом с городом Гвадалахара бушует крупный лесной пожар.

На таиландском курорте Пхукет из-за засухи заканчивается пресная вода

Огонь подбирался к жилым домам, но пока информация об ущербе не поступала, сообщает Stormnews

Пожарные обращаются к местным жителям с просьбой об использовании воды из их бассейнов для тушения пожара.

Напомним, в провинции Сычуань на юго-западе Китая бушуют лесные пожары.

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Теги: #Мексика#лесной пожар
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