В Мексике бушует крупный лесной пожар (видео)
Огонь подбирался к жилым домам.
В мексиканском штате Халиско рядом с городом Гвадалахара бушует крупный лесной пожар.
На таиландском курорте Пхукет из-за засухи заканчивается пресная вода
Огонь подбирался к жилым домам, но пока информация об ущербе не поступала, сообщает Stormnews.
Пожарные обращаются к местным жителям с просьбой об использовании воды из их бассейнов для тушения пожара.
Continúa combate de incendio en @BosquePrimavera por 143 elementos de Semadet, @CONAFOR, @PCJalisco, brigadas municipales y voluntarios.— SEMADET Jalisco (@SemadetJal) 13 апреля 2019 г.
Sigue recomendaciones de @AireySaludAMG. pic.twitter.com/keEQrYZkSm
Напомним, в провинции Сычуань на юго-западе Китая бушуют лесные пожары.
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