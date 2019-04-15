Погода на неделю: в Украине будет холодно и дождливо (карта)

Осадки прекратятся к концу недели.

На этой неделе в Украине будет холодно / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в течение ближайшей недели в Украине ожидается холодная и дождливая погода.

В понедельник в Украине местами пройдут дожди. На востоке до +15°, в остальных регионах до +9°...+11°.

Прогноз на 15 апреля / УНИАН

Во вторник в Украине пройдут дожди. На востоке днем до +16°.

Прогноз на 16 апреля / УНИАН

В среду, 17 апреля, также ожидаются осадки. Самая теплая погода будет на севере - до +15°. В остальных регионах до +10°...+14°.

Прогноз на 17 апреля / УНИАН

Погода на четверг: в Украине без осадков. Ночью по стране температура 0°…+5°, днем на западе до +15°.

Прогноз на 18 апреля / УНИАН

В пятницу облачно с прояснениями. Днем на западе до +14°, в остальных регионах до +11°.

Прогноз на 19 апреля / УНИАН

20 и 21 апреля в Украине будет без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +2°, на остальной территории +3°…+6°. Днем температура по стране +8°...+13°. В воскресенье на западе ночью температура до +3°, днем в Украине от +9° до +14°.

Прогноз на 20 апреля / УНИАН

Прогноз на 21 апреля / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

15 апреля - Поликарпов день. Если до этого дня весенний лед на озерах и затонах не тронется, а потонет, год будет тяжелым.

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16 апреля - день Никиты-водопола. В старину говорили: "Если на Николая лед не пошел, то лов рыбы будет плохим".

17 апреля - день Иосифа певца. Святого Иосифа назвали в народе певцом из-за того, что с этого дня начинает звучать голосок сверчка и впервые подает голос журавль.

18 апреля - Федула и Агафопода мучеников. Пришел Федул - тепляк подул. Если ненастье, то говорят: "Федул губы надул".

19 апреля - день Евтихия Тихого. В старину по этому дню определяли, каким будет урожай хлеба. Если день тихий - к урожаю ранних яровых, если ветер, то засевай позже.

20 апреля - день памяти преподобного Георгия-исповедника. Крепкий мороз и солнце в этот день - к урожаю хлеба и гречки.

21 апреля - день Родиона. Если на Родиона теплый вечер и тихая ночь - будет жаркое, сухое лето.

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