Погода на неделю: в Украине будет холодно и дождливо (карта)
Осадки прекратятся к концу недели.
Согласно данным Погода УНИАН, в течение ближайшей недели в Украине ожидается холодная и дождливая погода.
В понедельник в Украине местами пройдут дожди. На востоке до +15°, в остальных регионах до +9°...+11°.
Во вторник в Украине пройдут дожди. На востоке днем до +16°.
В среду, 17 апреля, также ожидаются осадки. Самая теплая погода будет на севере - до +15°. В остальных регионах до +10°...+14°.
Погода на четверг: в Украине без осадков. Ночью по стране температура 0°…+5°, днем на западе до +15°.
В пятницу облачно с прояснениями. Днем на западе до +14°, в остальных регионах до +11°.
20 и 21 апреля в Украине будет без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +2°, на остальной территории +3°…+6°. Днем температура по стране +8°...+13°. В воскресенье на западе ночью температура до +3°, днем в Украине от +9° до +14°.
Народный прогноз погоды в Украине
15 апреля - Поликарпов день. Если до этого дня весенний лед на озерах и затонах не тронется, а потонет, год будет тяжелым.
Погода на сегодня: в Украине будет прохладно и пройдут дожди (карта)
16 апреля - день Никиты-водопола. В старину говорили: "Если на Николая лед не пошел, то лов рыбы будет плохим".
17 апреля - день Иосифа певца. Святого Иосифа назвали в народе певцом из-за того, что с этого дня начинает звучать голосок сверчка и впервые подает голос журавль.
18 апреля - Федула и Агафопода мучеников. Пришел Федул - тепляк подул. Если ненастье, то говорят: "Федул губы надул".
19 апреля - день Евтихия Тихого. В старину по этому дню определяли, каким будет урожай хлеба. Если день тихий - к урожаю ранних яровых, если ветер, то засевай позже.
20 апреля - день памяти преподобного Георгия-исповедника. Крепкий мороз и солнце в этот день - к урожаю хлеба и гречки.
21 апреля - день Родиона. Если на Родиона теплый вечер и тихая ночь - будет жаркое, сухое лето.
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Погода в Украине
- Винница+8°... +1°
- Днепр+9°... +7°
- Донецк+12°... +7°
- Житомир+8°... +2°
- Запорожье+10°... +6°
- Ивано-Франковск+11°... -3°
- Киев+8°... +4°
- Кировоград+6°... +3°
- Луганск+15°... +8°
- Луцк+10°... -1°
- Львов+11°... -2°
- Николаев+6°... +4°
- Одесса+8°... +3°
- Полтава+8°... +7°
- Ровно+10°... -1°
- Симферополь+11°... +4°
- Сумы+8°... +7°
- Тернополь+9°... -1°
- Харьков+11°... +8°
- Херсон+6°... +4°
- Хмельницкий+7°... 0°
- Черкассы+8°... +5°
- Чернигов+8°... +4°
- Черновцы+12°... +1°