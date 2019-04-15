Число жертв наводнений в Иране увеличилось до 76 человек
Наводнения затронули 25 из 31 провинций Ирана.
В результате наводнений в Иране, которые продолжаются в течение последнего месяца, погибли 76 человек, еще 544 получили ранения.
В результате наводнения в Китае погибли четыре человека
Наводнения затронули 25 из 31 провинций Ирана, сообщает Xinhua со ссылкой на спасательную службу страны.
Стихийное бедствие также привело к экономическим потерям в сотни миллионов долларов. Проливные дожди вызвали оползни в горных районах. Местные жители были вынуждены покинуть свои дома.
Напомним, сильные ливни, которые обрушились на Рио-де-Жанейро, привели к наводнениям и сходам оползней.
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