Синоптики предупреждают о заморозках в Украине

09:47, 15 апреля 2019
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Местами в воздухе ожидается до -4°.

В Украине ожидаются заморозки / moldova24.net
В Украине ожидаются заморозки / moldova24.net

В понедельник, 15 апреля, во многих областях Украины ожидаются заморозки.

В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +8°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, в западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-4° (II уровень опасности, оранжевый), в Черниговской, Сумской и Черкасской области заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый).

Напомним, в понедельник, 15 апреля, в Украине пройдут дожди, на востоке до +15°.

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Теги: #погода#заморозки
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