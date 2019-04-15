Синоптики предупреждают о заморозках в Украине
Местами в воздухе ожидается до -4°.
В понедельник, 15 апреля, во многих областях Украины ожидаются заморозки.
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +8°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, в западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-4° (II уровень опасности, оранжевый), в Черниговской, Сумской и Черкасской области заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый).
Напомним, в понедельник, 15 апреля, в Украине пройдут дожди, на востоке до +15°.
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- Донецк+12°... +7°
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