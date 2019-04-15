В США в результате сильного торнадо погибли восемь человек (фото)

Паводки и торнадо привели к человеческим жертвам в штатах Техас, Луизиана, Алабама и Миссисипи.

REUTERS

Обрушившаяся на юг США экстремальная непогода привела к многочисленным жертвам в нескольких штатах, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В понедельник, 15 апреля, оставляя за собой полосу разрушений, штормовой фронт прошел дальше и развернулся в сторону больших городов восточного побережья.

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Из-за шквалистых порывов ветра, внезапных паводков и возникающих торнадо в штатах Техас и Луизиана погибли не менее восьми человек, трое из них дети.

Городок Франклин в Техасе был почти полностью уничтожен разбушевавшимся торнадо. В одном из археологических парков торнадо накрыл группу туристов, одна женщина скончалась позже в больнице.

В городе Вест-Монро в Луизиане водяной поток унес 13-летнего мальчика, он погиб. Позже полиция нашла еще одного утонувшего человек в машине, которую затопило внезапным паводком.

В штате Алабама погиб рабочий, участвовавший в разборе поваленных ветром деревьев. В штате Миссисипи как минимум один человек погиб и многие были ранены, торнадо уничтожили десятки жилых зданий. Точное количество жертв пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 13 апреля, на американский штат Техас обрушился шторм с торнадо и градом, в результате стихии погибли два ребенка, еще около десяти человек были травмированы.