В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +8°

В столице сегодня будет прохладно.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 15 апреля в Киеве пройдет дождь, температура до +8°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +7°. Ветер северный, до 5,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:11, а зайдет в 19:47.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 15 апреля, в Украине пройдут дожди, на востоке до +15°.

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