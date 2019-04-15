В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +8°
В столице сегодня будет прохладно.
Согласно данным Погода УНИАН, 15 апреля в Киеве пройдет дождь, температура до +8°.
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Киевской области
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +7°. Ветер северный, до 5,0 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:11, а зайдет в 19:47.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 15 апреля, в Украине пройдут дожди, на востоке до +15°.
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Погода в Украине
- Винница+7°... +1°
- Днепр+12°... +7°
- Донецк+12°... +7°
- Житомир+8°... +2°
- Запорожье+13°... +7°
- Ивано-Франковск+11°... -3°
- Киев+7°... +4°
- Кировоград+6°... +5°
- Луганск+15°... +7°
- Луцк+10°... 0°
- Львов+10°... -2°
- Николаев+6°... +4°
- Одесса+8°... +3°
- Полтава+10°... +8°
- Ровно+9°... -1°
- Симферополь+11°... +5°
- Сумы+10°... +6°
- Тернополь+9°... -1°
- Харьков+13°... +9°
- Херсон+7°... +4°
- Хмельницкий+8°... +1°
- Черкассы+8°... +6°
- Чернигов+7°... +4°
- Черновцы+11°... +2°
Виргиния, США
+ 21 °
Облачно с прояснениями, небольшой дождьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:51 %
Давление:738 мм
Ветер: 10.4 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:33
Закат19:46
Видимость:9.7 км
Фаза луны:
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