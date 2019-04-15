В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +8°

08:30, 15 апреля 2019
27
0

В столице сегодня будет прохладно.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 15 апреля в Киеве пройдет дождь, температура до +8°.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Киевской области

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +7°. Ветер северный, до 5,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:11, а зайдет в 19:47.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 15 апреля, в Украине пройдут дожди, на востоке до +15°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода#дождь
Читайте также
Синоптики предупреждают о заморозках в Украине Синоптики предупреждают о заморозках в Украине
В Карпатах замело снегом гору Поп Иван Черногорский (фото) В Карпатах замело снегом гору Поп Иван Черногорский (фото)
Страшный шторм с торнадо и градом в США унес жизни двоих детей (фото, видео) Страшный шторм с торнадо и градом в США унес жизни двоих детей (фото, видео)
Завтра в Украине будет прохладно, солнечно, хоть на юге и востоке дождливо (карта) Завтра в Украине будет прохладно, солнечно, хоть на юге и востоке дождливо (карта)
Синоптики предупреждают о заморозках в Украине в ближайшие два дня (видео) Синоптики предупреждают о заморозках в Украине в ближайшие два дня (видео)
Грозы и заморозки: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине Грозы и заморозки: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине
Погода на выходные: украинцев ожидают дожди и похолодание (карта) Погода на выходные: украинцев ожидают дожди и похолодание (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Облачно с прояснениями, небольшой дождь
Погода Стерлинг на месяц
51 %
738 мм
10.4 м/с
1 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять