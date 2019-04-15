Погода на сегодня: в Украине будет прохладно и пройдут дожди (карта)

08:00, 15 апреля 2019
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Теплее всего будет на востоке Украины.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 15 апреля, в Украине пройдут дожди, на востоке до +15°.

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На востоке пройдут дожди, температура до +15°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +14°.

На западе Украины пасмурно. Температура до +8°.

В северных областях пройдут дожди. Температура до +8°. В центре местами пройдут дожди, температура до +18°.

Прогноз на 15 апреля / УНИАН
Прогноз на 15 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 15 апреля - Тита чудотворца и мученика Поликарпа. В народе Тита называли Ледоломом, поскольку в это время вскрываются реки. К середине апреля выходили зимние запасы.

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Теги: #погода#дождь
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