Погода на сегодня: в Украине будет прохладно и пройдут дожди (карта)
Теплее всего будет на востоке Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 15 апреля, в Украине пройдут дожди, на востоке до +15°.
Грозы и заморозки: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине
На востоке пройдут дожди, температура до +15°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +14°.
На западе Украины пасмурно. Температура до +8°.
В северных областях пройдут дожди. Температура до +8°. В центре местами пройдут дожди, температура до +18°.
Согласно народному прогнозу, 15 апреля - Тита чудотворца и мученика Поликарпа. В народе Тита называли Ледоломом, поскольку в это время вскрываются реки. К середине апреля выходили зимние запасы.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+7°... +1°
- Днепр+12°... +7°
- Донецк+12°... +7°
- Житомир+8°... +2°
- Запорожье+13°... +7°
- Ивано-Франковск+11°... -3°
- Киев+7°... +4°
- Кировоград+6°... +5°
- Луганск+15°... +7°
- Луцк+10°... 0°
- Львов+10°... -2°
- Николаев+6°... +4°
- Одесса+8°... +3°
- Полтава+10°... +8°
- Ровно+9°... -1°
- Симферополь+11°... +5°
- Сумы+10°... +6°
- Тернополь+9°... -1°
- Харьков+13°... +9°
- Херсон+7°... +4°
- Хмельницкий+8°... +1°
- Черкассы+8°... +6°
- Чернигов+7°... +4°
- Черновцы+11°... +2°
Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:51 %
Давление:739 мм
Ветер: 10.4 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:33
Закат19:46
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей