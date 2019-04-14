В Карпатах замело снегом гору Поп Иван Черногорский (фото)

16:05, 14 апреля 2019
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Погода облачная, ветер северо-восточный 12-15 м/с, температура воздуха -5 С.

фото facebook/chornogora.rescue112
фото facebook/chornogora.rescue112

В Карпатах выпал снег на горе Поп Иван Черногорский. Об этом сообщается на странице Черногорского поисково-спасательного поста в Facebook.

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Снежные метели начались еще 12 апреля. Сегодня утром снег прекратился.

Погода облачная, ветер северо-восточный 12-15 м/с, температура воздуха -5 С.

Как сообщал УНИАН,  в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о заморозках на территории ряда областей Украины.

фото facebook/chornogora.rescue112
фото facebook/chornogora.rescue112
фото facebook/chornogora.rescue112
фото facebook/chornogora.rescue112

По прогнозу синоптиков, ночью 15 апреля в западных, Житомирской и Киевской областях сильные заморозки в воздухе - 0-3 градуса мороза (II уровень опасности, оранжевый), в Черниговской и Сумской областях заморозки на поверхности почвы - 0-5 градусов мороза (I уровень опасности, желтый).

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Теги: #Карпаты#обсерватория на горе Поп Иван
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