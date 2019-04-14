На Украину надвигаются сильные заморозки

13:17, 14 апреля 2019
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Ночью 15 апреля в западных, Житомирской и Киевской областях сильные заморозки в воздухе - 0-3 градуса мороза.

В воздухеожидается 0-3 градуса мороза  / tvc.ru
В воздухеожидается 0-3 градуса мороза  / tvc.ru

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о заморозках на территории ряда областей Украины.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Киевской области

Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, ночью 15 апреля в западных, Житомирской и Киевской областях сильные заморозки в воздухе - 0-3 градуса мороза (II уровень опасности, оранжевый), в Черниговской и Сумской областях заморозки на поверхности почвы - 0-5 градусов мороза (I уровень опасности, желтый).

Как сообщала Погода.УНИАН, страшный шторм с торнадо и градом в США унес жизни двоих детей.

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Теги: #погода#заморозки
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