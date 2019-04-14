На Украину надвигаются сильные заморозки
Ночью 15 апреля в западных, Житомирской и Киевской областях сильные заморозки в воздухе - 0-3 градуса мороза.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о заморозках на территории ряда областей Украины.
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Киевской области
Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, ночью 15 апреля в западных, Житомирской и Киевской областях сильные заморозки в воздухе - 0-3 градуса мороза (II уровень опасности, оранжевый), в Черниговской и Сумской областях заморозки на поверхности почвы - 0-5 градусов мороза (I уровень опасности, желтый).
Как сообщала Погода.УНИАН, страшный шторм с торнадо и градом в США унес жизни двоих детей.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+9°... 0°
- Днепр+14°... +4°
- Донецк+15°... +7°
- Житомир+10°... 0°
- Запорожье+13°... +5°
- Ивано-Франковск+13°... -2°
- Киев+10°... +1°
- Кировоград+8°... +2°
- Луганск+16°... +8°
- Луцк+13°... 0°
- Львов+13°... -1°
- Николаев+11°... +4°
- Одесса+12°... +4°
- Полтава+7°... +2°
- Ровно+13°... -1°
- Симферополь+13°... +8°
- Сумы+6°... 0°
- Тернополь+12°... -1°
- Харьков+9°... +4°
- Херсон+13°... +4°
- Хмельницкий+10°... +1°
- Черкассы+9°... +1°
- Чернигов+10°... +1°
- Черновцы+12°... +2°
Виргиния, США
+ 17 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+17 °
Влажность:82 %
Давление:751 мм
Ветер: 6.4 м/с
Вероятность осадков:70 %
Восход:06:34
Закат19:45
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей