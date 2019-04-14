На Украину надвигаются сильные заморозки

Ночью 15 апреля в западных, Житомирской и Киевской областях сильные заморозки в воздухе - 0-3 градуса мороза.

В воздухеожидается 0-3 градуса мороза / tvc.ru

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о заморозках на территории ряда областей Украины.

Читайте также Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Киевской области

Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, ночью 15 апреля в западных, Житомирской и Киевской областях сильные заморозки в воздухе - 0-3 градуса мороза (II уровень опасности, оранжевый), в Черниговской и Сумской областях заморозки на поверхности почвы - 0-5 градусов мороза (I уровень опасности, желтый).

Как сообщала Погода.УНИАН, страшный шторм с торнадо и градом в США унес жизни двоих детей.