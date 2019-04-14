Страшный шторм с торнадо и градом в США унес жизни двоих детей (фото, видео)

Стихия полностью разрушила несколько домов и повредила линии электропередач.

Жертвами торнадо стали два ребенка / фото Mike Lucas / Twitter

В субботу, 13 апреля, на американский штат Техас обрушился шторм с торнадо и градом, в результате стихии погибли два ребенка, еще около десяти человек были травмированы.

Как сообщает Reuters, торнадо обрушился на небольшой город Франклин с населением 1,5 тысячи человек.

По данным полиции, в результате шторма городу был нанесен серьезный ущерб. Стихия полностью разрушила несколько домов и повредила линии электропередач. Около 1,5 тысячи жителей города остались без электричества.

Heavy damage in Franklin after a tornado touched down in the area earlier this morning



?courtesy: Dennis Phillips pic.twitter.com/uYKUwz4T9y — Mike Lucas (@KAGS_Lucas) April 13, 2019

Как сообщает Associated Press, жертвами торнадо стали два ребенка в возрасте 3 и 8 лет. Дети погибли, когда дерево упало на автомобиль, в котором они находились вместе с родителями.