Страшный шторм с торнадо и градом в США унес жизни двоих детей (фото, видео)

05:33, 14 апреля 2019
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Стихия полностью разрушила несколько домов и повредила линии электропередач.

Жертвами торнадо стали два ребенка / фото Mike Lucas / Twitter
Жертвами торнадо стали два ребенка / фото Mike Lucas / Twitter

В субботу, 13 апреля, на американский штат Техас обрушился шторм с торнадо и градом, в результате стихии погибли два ребенка, еще около десяти человек были травмированы.

Как сообщает Reuters, торнадо обрушился на небольшой город Франклин с населением 1,5 тысячи человек.

По данным полиции, в результате шторма городу был нанесен серьезный ущерб. Стихия полностью разрушила несколько домов и повредила линии электропередач. Около 1,5 тысячи жителей города остались без электричества.

Как сообщает Associated Press, жертвами торнадо стали два ребенка в возрасте 3 и 8 лет. Дети погибли, когда дерево упало на автомобиль, в котором они находились вместе с родителями.

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Теги: #США#торнадо
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