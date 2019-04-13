Завтра в Украине будет прохладно, солнечно, хоть на юге и востоке дождливо (карта)

В Киеве без осадков, температура воздуха ночью +3...+5 тепла, днем +8...+10.

Прогноз погоды на 14 апреля / фото УНИАН

Погода в Украине в воскресенье, 14 апреля, будет умеренно прохладной. В западных областях Украины ночью могут быть заморозки, температура опустится до нуля градусов. В северных – до +6 ночью, а днем от 6 до 11 тепла. В остальных регионах страны будет теплее: ночью +4...+9, днем +11...+16.

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Дожди – в течение суток в южных областях Украины, днем в восточных и центральных. В остальных регионах – без осадков. Север и Запад страны огортатиме сухой и прохладный воздух.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 метров за секунду.

В Киеве без осадков, температура воздуха ночью +3...+5 тепла, днем +8...+10.

Интересно, что 14 апреля самая высокая температура воздуха в Киеве днем была +25 – в 1972 году, а самая низкая – ночью -3 в 1928 году.

Потепление же украинский синоптик Наталья Диденко обещает со среды, 17 апреля.

Прогноз погоды на воскресенье, 14 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +12...+14

Львов – +7...+9

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +7...+9

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +7...+9

Ровно – +7...+9

Житомир – +7...+9

Винница – +8...+10

Одесса – +11...+13

Николаев – +13...+15

Херсон – +14...+16

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +8...+10

Чернигов – +7...+9

Сумы – +7...+9

Полтава – +11...+13

Днепр – +13...+15

Запорожье – +14...+16

Донецк – +14...+16

Луганск – +14...+16

Харьков – +13...+15

Киев – +8...+10