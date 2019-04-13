Завтра в Украине будет прохладно, солнечно, хоть на юге и востоке дождливо (карта)
В Киеве без осадков, температура воздуха ночью +3...+5 тепла, днем +8...+10.
Погода в Украине в воскресенье, 14 апреля, будет умеренно прохладной. В западных областях Украины ночью могут быть заморозки, температура опустится до нуля градусов. В северных – до +6 ночью, а днем от 6 до 11 тепла. В остальных регионах страны будет теплее: ночью +4...+9, днем +11...+16.
Погода на выходные: украинцев ожидают дожди и похолодание (карта)
Дожди – в течение суток в южных областях Украины, днем в восточных и центральных. В остальных регионах – без осадков. Север и Запад страны огортатиме сухой и прохладный воздух.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 метров за секунду.
В Киеве без осадков, температура воздуха ночью +3...+5 тепла, днем +8...+10.
Интересно, что 14 апреля самая высокая температура воздуха в Киеве днем была +25 – в 1972 году, а самая низкая – ночью -3 в 1928 году.
Потепление же украинский синоптик Наталья Диденко обещает со среды, 17 апреля.
Прогноз погоды на воскресенье, 14 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +12...+14
Львов – +7...+9
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – +7...+9
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +8...+10
Луцк – +7...+9
Ровно – +7...+9
Житомир – +7...+9
Винница – +8...+10
Одесса – +11...+13
Николаев – +13...+15
Херсон – +14...+16
Симферополь – +13...+15
Кропивницкий – +11...+13
Черкассы – +8...+10
Чернигов – +7...+9
Сумы – +7...+9
Полтава – +11...+13
Днепр – +13...+15
Запорожье – +14...+16
Донецк – +14...+16
Луганск – +14...+16
Харьков – +13...+15
Киев – +8...+10
Погода в Украине
- Винница+8°... +1°
- Днепр+15°... +5°
- Донецк+15°... +6°
- Житомир+10°... +1°
- Запорожье+16°... +8°
- Ивано-Франковск+12°... +3°
- Киев+9°... +3°
- Кировоград+10°... +5°
- Луганск+17°... +6°
- Луцк+13°... +1°
- Львов+13°... +2°
- Николаев+13°... +7°
- Одесса+14°... +7°
- Полтава+11°... +3°
- Ровно+13°... +1°
- Симферополь+15°... +8°
- Сумы+9°... +4°
- Тернополь+12°... +3°
- Харьков+11°... +5°
- Херсон+16°... +7°
- Хмельницкий+12°... +1°
- Черкассы+9°... +4°
- Чернигов+11°... +1°
- Черновцы+9°... +5°