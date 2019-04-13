Синоптики предупреждают о заморозках в Украине в ближайшие два дня

Похолодание ожидается в западных и Житомирской областях.

В Украине ожидаются заморозки / фото УНИАН

Синоптики предупреждают о заморозках в некоторых областях Украины 14-15 апреля.

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По данным Украинского гидрометцентра, ночью 14-15 апреля в западных и Житомирской областях на поверхности почвы ожидается заморозки 0-5° (І уровень опасности, желтый).

Кроме того, в Ровенской, Волынской, 15 апреля и в Житомирской областях в воздухе сильные заморозки 0-3° (II уровень опасности, оранжевый).

Как сообщал УНИАН, народный синоптик рассказал, когда в Украину придет 30-градусная жара.

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