Синоптики предупреждают о заморозках в Украине в ближайшие два дня
Похолодание ожидается в западных и Житомирской областях.
Синоптики предупреждают о заморозках в некоторых областях Украины 14-15 апреля.
Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая погода
По данным Украинского гидрометцентра, ночью 14-15 апреля в западных и Житомирской областях на поверхности почвы ожидается заморозки 0-5° (І уровень опасности, желтый).
Кроме того, в Ровенской, Волынской, 15 апреля и в Житомирской областях в воздухе сильные заморозки 0-3° (II уровень опасности, оранжевый).
Как сообщал УНИАН, народный синоптик рассказал, когда в Украину придет 30-градусная жара.
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