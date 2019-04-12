Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Киевской области
Пожарная опасность сохранится до 14 апреля.
12-14 апреля в Киевской области ожидается высокая (четвертого класса) пожарная опасность.
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +10°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"12-14 апреля в Киевской области в районе Фастова, Белой Церкви, Мироновки и Яготина сохранится высокая (4 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Напомним, в пятницу, 12 апреля, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается лавинная опасность 3 уровня.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+6°... +3°
- Днепр+17°... +7°
- Донецк+17°... +8°
- Житомир+9°... +3°
- Запорожье+19°... +6°
- Ивано-Франковск+9°... +4°
- Киев+8°... +4°
- Кировоград+12°... +6°
- Луганск+18°... +7°
- Луцк+11°... +2°
- Львов+11°... +4°
- Николаев+15°... +8°
- Одесса+12°... +7°
- Полтава+19°... +8°
- Ровно+12°... +1°
- Симферополь+12°... +7°
- Сумы+17°... +6°
- Тернополь+10°... +4°
- Харьков+21°... +9°
- Херсон+15°... +7°
- Хмельницкий+7°... +5°
- Черкассы+12°... +5°
- Чернигов+7°... +3°
- Черновцы+9°... +5°
Виргиния, США
+ 11 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+11 °
Влажность:80 %
Давление:758 мм
Ветер: 5.9 м/с
Вероятность осадков:34 %
Восход:06:37
Закат19:43
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей