Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Киевской области

Пожарная опасность сохранится до 14 апреля.

В Киевской области сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

12-14 апреля в Киевской области ожидается высокая (четвертого класса) пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"12-14 апреля в Киевской области в районе Фастова, Белой Церкви, Мироновки и Яготина сохранится высокая (4 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 12 апреля, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается лавинная опасность 3 уровня.