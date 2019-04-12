Грозы и заморозки: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

15:45, 12 апреля 2019
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Сильно похолодает 14 апреля.

Синоптики предупредили о заморозках в Украине / УНИАН
Синоптики предупредили о заморозках в Украине / УНИАН

14-15 апреля во многих областях Украины ожидаются заморозки.

Народный синоптик рассказал, когда в Украину придет 30-градусная жара

Об этом говорится в сообщении на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, ночью 14-15 апреля в западных и Житомирской областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5° (I уровень опасности, желтый). В Ривненской, Волынской, Житомирской областях в воздухе сильные заморозки до 0-3° (II уровень опасности, оранжевый).

Кроме того, синоптики предупредили, что до конца суток 12 апреля в южных, восточных, Сумской и большинстве центральных областей ожидаются грозы (I уровень опасности).

Напомним, на выходных в Украине похолодает, во многих регионах пройдут дожди.

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Теги: #погода#Гроза#заморозки
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