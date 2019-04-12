Народный синоптик рассказал, когда в Украину придет 30-градусная жара
После 9 мая в Украине резко потеплеет.
После 9 мая в Украине резко потеплеет: ожидается жара до +30 градусов.
Об этом "Апострофу" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.
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По его прогнозу, начало мая будет умеренно теплым.
"Май будет с высокими температурами и практически без дождей. Дожди просчитываются на 2, 8-9 мая, а потом аж на конец месяца", - сказал он.
По словам Горбаня, в середине месяца во Львовской и Волынской областях начнутся обильные дожди, которые придут с запада. В то же время на востоке и юге Украины будет сухо.
Напомним, на выходных в Украине похолодает, во многих регионах пройдут дожди.
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