Народный синоптик рассказал, когда в Украину придет 30-градусная жара

15:02, 12 апреля 2019
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После 9 мая в Украине резко потеплеет.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

После 9 мая в Украине резко потеплеет: ожидается жара до +30 градусов. 

Об этом "Апострофу" рассказал народный синоптик Леонид Горбань. 

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По его прогнозу, начало мая будет умеренно теплым. 

"Май будет с высокими температурами и практически без дождей. Дожди просчитываются на 2, 8-9 мая, а потом аж на конец месяца", - сказал он.

По словам Горбаня, в середине месяца во Львовской и Волынской областях начнутся обильные дожди, которые придут с запада. В то же время на востоке и юге Украины будет сухо.

Напомним, на выходных в Украине похолодает, во многих регионах пройдут дожди.

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Теги: #погода#жара
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