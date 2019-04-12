Синоптик предупредила о заморозках в Украине

14:00, 12 апреля 2019
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На выходных в Украине будет холодно.

В Украину идут заморозки / moldova24.net
В Украину идут заморозки / moldova24.net

На следующей неделе в западных и северных областях Украины ожидаются заморозки.

В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +10°

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"На следующей неделе на западе и на крайнем севере местами возможны заморозки. Потепление в Украине предполагается со среды", - пишет она.

По прогнозу синоптика, на выходных в большинстве регионов Украины будет холодно. В субботу-воскресенье на западе и севере ожидается +7...+12 градусов, в центре +10...+15 градусов, на юге и востоке +14...+18 градусов.

Дожди наиболее вероятны 13 апреля в восточной части Украины, 14 апреля - на юге. На остальной территории будет без существенных осадков.

В Киеве на выходных будет прохладно, температура воздуха +8...+10 градусов, однако существенные осадки маловероятны.

Напомним, в пятницу, 12 апреля, в Украине пройдут дожди, во многих регионах ожидается похолодание.

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Теги: #погода#заморозки
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