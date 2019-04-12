Синоптик предупредила о заморозках в Украине
На выходных в Украине будет холодно.
На следующей неделе в западных и северных областях Украины ожидаются заморозки.
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +10°
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"На следующей неделе на западе и на крайнем севере местами возможны заморозки. Потепление в Украине предполагается со среды", - пишет она.
По прогнозу синоптика, на выходных в большинстве регионов Украины будет холодно. В субботу-воскресенье на западе и севере ожидается +7...+12 градусов, в центре +10...+15 градусов, на юге и востоке +14...+18 градусов.
Дожди наиболее вероятны 13 апреля в восточной части Украины, 14 апреля - на юге. На остальной территории будет без существенных осадков.
В Киеве на выходных будет прохладно, температура воздуха +8...+10 градусов, однако существенные осадки маловероятны.
Напомним, в пятницу, 12 апреля, в Украине пройдут дожди, во многих регионах ожидается похолодание.
Погода в Украине
- Винница+9°... +4°
- Днепр+17°... +7°
- Донецк+16°... +8°
- Житомир+7°... +4°
- Запорожье+18°... +7°
- Ивано-Франковск+8°... +4°
- Киев+8°... +5°
- Кировоград+18°... +8°
- Луганск+20°... +8°
- Луцк+11°... +2°
- Львов+11°... +4°
- Николаев+14°... +7°
- Одесса+16°... +7°
- Полтава+18°... +8°
- Ровно+12°... +1°
- Симферополь+12°... +7°
- Сумы+19°... +8°
- Тернополь+10°... +4°
- Харьков+19°... +7°
- Херсон+16°... +7°
- Хмельницкий+7°... +5°
- Черкассы+15°... +7°
- Чернигов+7°... +3°
- Черновцы+9°... +5°