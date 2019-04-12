Погода на выходные: украинцев ожидают дожди и похолодание (карта)
Похолодает по всей Украине.
На выходных в Украине похолодает, во многих регионах пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +4°, днем +9°. В воскресенье пасмурно, +6°...+10°.
Погода на сегодня: почти по всей Украине пройдут дожди (карта)
Во Львове в субботу без осадков, ночью +2°, днем +13°. В воскресенье переменная облачность, +2°…+11°.
В Луцке в субботу ночью +1°, днем +12°, без осадков. В воскресенье ночью +1°, днем +11°, облачно с прояснениями.
В Виннице в субботу пасмурно, температура воздуха +3°...+8°. В воскресенье до +8°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью +7°, днем +17°. В воскресенье +6°...+14°.
Погода в Харькове: в субботу ожидается ливень, температура ночью +7°, днем +16°. В воскресенье +5°...+14°, пройдет дождь.
В Днепре в субботу дождь с грозой, температура ночью +8°, днем +17°. В воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +8°...+16°.
В Симферополе завтра пройдет дождь, +8°...+15°. В воскресенье +8°...+13°, также ожидаются осадки.
Жителям Мариуполя на субботу обещают ясную погоду, температура ночью +6°, днем +15°. В воскресенье пройдет дождь, температура до +15°.
В Краматорске в субботу пройдет небольшой дождь температура ночью +6°, днем +18°. В воскресенье температура до +18°, также ожидаются осадки.
В Северодонецке завтра пройдет дождь, температура ночью +6, днем +19°. В воскресенье +8°...+19°, ливень.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +3°. В воскресенье пройдет дождь, ночью -4°, днем +3°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +3°, днем +11°. В воскресенье пасмурно, ночью +1°, днем до +12°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +12°. В воскресенье температура до +11°, пасмурно.
В Сваляве завтра без осадков, +12°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +1° …+12°.
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Погода в Украине
- Винница+9°... +4°
- Днепр+17°... +7°
- Донецк+16°... +8°
- Житомир+7°... +4°
- Запорожье+18°... +7°
- Ивано-Франковск+8°... +4°
- Киев+8°... +5°
- Кировоград+18°... +8°
- Луганск+20°... +8°
- Луцк+11°... +2°
- Львов+11°... +4°
- Николаев+14°... +7°
- Одесса+16°... +7°
- Полтава+18°... +8°
- Ровно+12°... +1°
- Симферополь+12°... +7°
- Сумы+19°... +8°
- Тернополь+10°... +4°
- Харьков+19°... +7°
- Херсон+16°... +7°
- Хмельницкий+7°... +5°
- Черкассы+15°... +7°
- Чернигов+7°... +3°
- Черновцы+9°... +5°