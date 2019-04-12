Погода на выходные: украинцев ожидают дожди и похолодание (карта)

12:00, 12 апреля 2019
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Похолодает по всей Украине.

На выходных в Украине будет холодно / Фото УНИАН
На выходных в Украине будет холодно / Фото УНИАН

На выходных в Украине похолодает, во многих регионах пройдут дожди.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +4°, днем +9°. В воскресенье пасмурно, +6°...+10°.

Погода на сегодня: почти по всей Украине пройдут дожди (карта)

Во Львове в субботу без осадков, ночью +2°, днем +13°. В воскресенье переменная облачность, +2°…+11°.

В Луцке в субботу ночью +1°, днем +12°, без осадков. В воскресенье ночью +1°, днем +11°, облачно с прояснениями.

В Виннице в субботу пасмурно, температура воздуха +3°...+8°. В воскресенье до +8°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью +7°, днем +17°. В воскресенье +6°...+14°.

Погода в Харькове: в субботу ожидается ливень, температура ночью +7°, днем +16°. В воскресенье +5°...+14°, пройдет дождь.

Прогноз на 13 апреля / УНИАН
Прогноз на 13 апреля / УНИАН
Прогноз на 14 апреля / УНИАН
Прогноз на 14 апреля / УНИАН

В Днепре в субботу дождь с грозой, температура ночью +8°, днем +17°. В воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +8°...+16°.

В Симферополе завтра пройдет дождь, +8°...+15°. В воскресенье +8°...+13°, также ожидаются осадки.

Жителям Мариуполя на субботу обещают ясную погоду, температура ночью +6°, днем +15°. В воскресенье пройдет дождь, температура до +15°.

В Краматорске в субботу пройдет небольшой дождь температура ночью +6°, днем +18°. В воскресенье температура до +18°, также ожидаются осадки.

В Северодонецке завтра пройдет дождь, температура ночью +6, днем +19°. В воскресенье +8°...+19°, ливень.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +3°. В воскресенье пройдет дождь, ночью -4°, днем +3°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +3°, днем +11°. В воскресенье пасмурно, ночью +1°, днем до +12°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +12°. В воскресенье температура до +11°, пасмурно.

В Сваляве завтра без осадков, +12°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +1° …+12°.

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Теги: #погода#дождь
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