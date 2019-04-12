В результате наводнения в Китае погибли четыре человека
Семь человек пропали без вести.
В результате наводнения в китайской провинции Гуандун четыре человека погибли, семь пропали без вести.
Из-за наводнений в Иране пострадали 400 тысяч человек
Наводнение началось вечером 12 апреля в городе Шэньчжэн, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Водой унесло людей, работавших в тот момент в русле реки. Ведется поисково-спасательная операция.
Напомним, сильные ливни, которые обрушились на Рио-де-Жанейро, привели к наводнениям и сходам оползней.
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