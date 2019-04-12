В результате наводнения в Китае погибли четыре человека

10:47, 12 апреля 2019
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Семь человек пропали без вести.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В результате наводнения в китайской провинции Гуандун четыре человека погибли, семь пропали без вести. 

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Наводнение началось вечером 12 апреля в городе Шэньчжэн, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Водой унесло людей, работавших в тот момент в русле реки. Ведется поисково-спасательная операция.

Напомним, сильные ливни, которые обрушились на Рио-де-Жанейро, привели к наводнениям и сходам оползней.

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Теги: #наводнение#Китай
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