В результате наводнения в Китае погибли четыре человека

Семь человек пропали без вести.

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В результате наводнения в китайской провинции Гуандун четыре человека погибли, семь пропали без вести.

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Наводнение началось вечером 12 апреля в городе Шэньчжэн, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Водой унесло людей, работавших в тот момент в русле реки. Ведется поисково-спасательная операция.

Напомним, сильные ливни, которые обрушились на Рио-де-Жанейро, привели к наводнениям и сходам оползней.