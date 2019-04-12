В Карпатах сохраняется лавинная опасность 3 уровня

Лавинная опасность ожидается в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В пятницу, 12 апреля, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"12 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 12 апреля, в Украине пройдут дожди, во многих регионах ожидается похолодание.