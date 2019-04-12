В Карпатах сохраняется лавинная опасность 3 уровня

09:47, 12 апреля 2019
2
0

Лавинная опасность ожидается в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В пятницу, 12 апреля, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается лавинная опасность 3 уровня.

Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая погода

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"12 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 12 апреля, в Украине пройдут дожди, во многих регионах ожидается похолодание.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#Карпаты#лавина
Читайте также
В Карпатах сохраняется лавинная опасность 3 уровня В Карпатах сохраняется лавинная опасность 3 уровня
В Киеве завтра похолодает и пройдет дождь В Киеве завтра похолодает и пройдет дождь
Погода на завтра: Украину продолжат заливать дожди (видеопрогноз) Погода на завтра: Украину продолжат заливать дожди (видеопрогноз)
В Рио-де-Жанейро 10 человек стали жертвами наводнения В Рио-де-Жанейро 10 человек стали жертвами наводнения
В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность
Погода на сегодня: Украину накроют дожди (карта) Погода на сегодня: Украину накроют дожди (карта)
Завтра в Украине пройдут дожди, во многих регионах похолодает (видеопрогноз) Завтра в Украине пройдут дожди, во многих регионах похолодает (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 9 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
80 %
757 мм
6.5 м/с
34 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять