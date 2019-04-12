В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +10°
В столице сегодня похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 12 апреля в Киеве пройдет дождь, температура до +10°.
Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая погода
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +10°, вечером - до +7°. Ветер северный, до 5,6 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:15, а зайдет в 19:43.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 12 апреля, в Украине пройдут дожди, во многих регионах ожидается похолодание.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+10°... +3°
- Днепр+17°... +7°
- Донецк+19°... +7°
- Житомир+7°... +4°
- Запорожье+18°... +7°
- Ивано-Франковск+8°... +4°
- Киев+10°... +4°
- Кировоград+17°... +8°
- Луганск+21°... +8°
- Луцк+13°... +4°
- Львов+11°... +4°
- Николаев+16°... +8°
- Одесса+17°... +7°
- Полтава+19°... +9°
- Ровно+11°... +3°
- Симферополь+13°... +7°
- Сумы+18°... +6°
- Тернополь+9°... +4°
- Харьков+20°... +8°
- Херсон+15°... +7°
- Хмельницкий+6°... +4°
- Черкассы+17°... +6°
- Чернигов+9°... +3°
- Черновцы+9°... +6°
Виргиния, США
+ 9 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+7 °
Влажность:79 %
Давление:758 мм
Ветер: 6.5 м/с
Вероятность осадков:34 %
Восход:06:37
Закат19:43
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей