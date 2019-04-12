В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +10°

08:30, 12 апреля 2019
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В столице сегодня похолодает.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 12 апреля в Киеве пройдет дождь, температура до +10°.

Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая погода

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +10°, вечером - до +7°. Ветер северный, до 5,6 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:15, а зайдет в 19:43.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 12 апреля, в Украине пройдут дожди, во многих регионах ожидается похолодание.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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