В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +10°

В столице сегодня похолодает.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 12 апреля в Киеве пройдет дождь, температура до +10°.

Читайте также Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая погода

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +10°, вечером - до +7°. Ветер северный, до 5,6 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:15, а зайдет в 19:43.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 12 апреля, в Украине пройдут дожди, во многих регионах ожидается похолодание.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.