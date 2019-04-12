Погода на сегодня: почти по всей Украине пройдут дожди (карта)

08:00, 12 апреля 2019
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Теплее всего будет на востоке страны.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 12 апреля, в Украине пройдут дожди, во многих регионах ожидается похолодание.

Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая погода

Прогноз погоды в Украине. На востоке ливни, температура до +20°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди с грозами. Температура до +18°. 

На западе Украины практически без осадков. Температура до +12°.

В северных областях пройдут дожди, температура до +10°. В центре также ожидаются осадки, температура до +18°.

Прогноз на 12 апреля / УНИАН
Прогноз на 12 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 12 апреля - День Иоанна Сходника. Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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