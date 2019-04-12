Погода на сегодня: почти по всей Украине пройдут дожди (карта)
Теплее всего будет на востоке страны.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 12 апреля, в Украине пройдут дожди, во многих регионах ожидается похолодание.
Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая погода
Прогноз погоды в Украине. На востоке ливни, температура до +20°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди с грозами. Температура до +18°.
На западе Украины практически без осадков. Температура до +12°.
В северных областях пройдут дожди, температура до +10°. В центре также ожидаются осадки, температура до +18°.
Согласно народному прогнозу, 12 апреля - День Иоанна Сходника. Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.
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Погода в Украине
- Винница+10°... +3°
- Днепр+17°... +7°
- Донецк+19°... +7°
- Житомир+7°... +4°
- Запорожье+18°... +7°
- Ивано-Франковск+8°... +4°
- Киев+10°... +4°
- Кировоград+17°... +8°
- Луганск+21°... +8°
- Луцк+13°... +4°
- Львов+11°... +4°
- Николаев+16°... +8°
- Одесса+17°... +7°
- Полтава+19°... +9°
- Ровно+11°... +3°
- Симферополь+13°... +7°
- Сумы+18°... +6°
- Тернополь+9°... +4°
- Харьков+20°... +8°
- Херсон+15°... +7°
- Хмельницкий+6°... +4°
- Черкассы+17°... +6°
- Чернигов+9°... +3°
- Черновцы+9°... +6°
Виргиния, США
+ 9 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+7 °
Влажность:79 %
Давление:758 мм
Ветер: 6.5 м/с
Вероятность осадков:34 %
Восход:06:37
Закат19:43
Видимость:16 км
Фаза луны:
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