В Киеве завтра похолодает и пройдет дождь
Днем в столице до +10°.
Согласно данным Погода УНИАН, 12 апреля в Киеве пройдет дождь, температура до +10°.
Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая погода
Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +10°, вечером - до +7°. Ветер северный, до 5,6 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:15, а зайдет в 19:43.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 12 апреля, в Украине пройдут дожди, во многих регионах ожидается похолодание.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+10°... +6°
- Днепр+20°... +7°
- Донецк+20°... +6°
- Житомир+10°... +5°
- Запорожье+20°... +7°
- Ивано-Франковск+12°... +3°
- Киев+13°... +8°
- Кировоград+19°... +7°
- Луганск+19°... +6°
- Луцк+11°... +4°
- Львов+9°... +2°
- Николаев+18°... +8°
- Одесса+16°... +6°
- Полтава+18°... +7°
- Ровно+10°... +3°
- Симферополь+17°... +5°
- Сумы+20°... +8°
- Тернополь+12°... +3°
- Харьков+19°... +7°
- Херсон+18°... +7°
- Хмельницкий+10°... +4°
- Черкассы+18°... +7°
- Чернигов+15°... +5°
- Черновцы+12°... +5°
Виргиния, США
+ 9 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+9 °
Влажность:59 %
Давление:753 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:39
Закат19:42
Видимость:16 км
Фаза луны:
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