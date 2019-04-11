Погода на завтра: Украину продолжат заливать дожди (видеопрогноз)
Теплая погода ожидается на юге и востоке Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 12 апреля, в Украине пройдут дожди, во многих регионах ожидается похолодание.
Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая погода
Прогноз погоды на завтра. На востоке ливни, температура ночью до +8°, днем до +20°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди с грозами. Температура ночью до +6°, днем до +18°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +3°, днем до +12°.
В северных областях пройдут дожди, температура ночью до +2°, днем до +10°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +3°, днем до +18°.
Согласно народному прогнозу, 12 апреля - День Иоанна Сходника. Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 12 апреля
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Погода в Украине
- Винница+10°... +6°
- Днепр+20°... +7°
- Донецк+20°... +6°
- Житомир+10°... +5°
- Запорожье+20°... +7°
- Ивано-Франковск+12°... +3°
- Киев+13°... +8°
- Кировоград+19°... +7°
- Луганск+19°... +6°
- Луцк+11°... +4°
- Львов+9°... +2°
- Николаев+18°... +8°
- Одесса+16°... +6°
- Полтава+18°... +7°
- Ровно+10°... +3°
- Симферополь+17°... +5°
- Сумы+20°... +8°
- Тернополь+12°... +3°
- Харьков+19°... +7°
- Херсон+18°... +7°
- Хмельницкий+10°... +4°
- Черкассы+18°... +7°
- Чернигов+15°... +5°
- Черновцы+12°... +5°
Виргиния, США
+ 9 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+9 °
Влажность:59 %
Давление:753 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:39
Закат19:42
Видимость:16 км
Фаза луны:
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