Погода на завтра: Украину продолжат заливать дожди (видеопрогноз)

Теплая погода ожидается на юге и востоке Украины.

Завтра в Украине пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 12 апреля, в Украине пройдут дожди, во многих регионах ожидается похолодание.

Читайте также Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая погода

Прогноз погоды на завтра. На востоке ливни, температура ночью до +8°, днем до +20°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди с грозами. Температура ночью до +6°, днем до +18°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +3°, днем до +12°.

В северных областях пройдут дожди, температура ночью до +2°, днем до +10°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +3°, днем до +18°.

Согласно народному прогнозу, 12 апреля - День Иоанна Сходника. Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.