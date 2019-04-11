В Киеве объявили штормовое предупреждение

15:34, 11 апреля 2019
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Порывы ветра будут достигать 25-30 м/сек.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В ближайшие три часа с удержанием до конца суток 11 апреля в Киеве ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"В ближайшие три часа с удержанием до конца суток 11 апреля в столице ожидаются порывы ветра 25-30 м/сек (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

В КГГА призывают жителей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, в ближайшие дни в Украине сохранится прохладная и дождливая погода, потепление ожидается с 18 апреля.

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Теги: #Киев#погода
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