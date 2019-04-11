В Киеве объявили штормовое предупреждение
Порывы ветра будут достигать 25-30 м/сек.
В ближайшие три часа с удержанием до конца суток 11 апреля в Киеве ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
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"В ближайшие три часа с удержанием до конца суток 11 апреля в столице ожидаются порывы ветра 25-30 м/сек (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.
В КГГА призывают жителей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Напомним, в ближайшие дни в Украине сохранится прохладная и дождливая погода, потепление ожидается с 18 апреля.
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