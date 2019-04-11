Жителей Киевской области предупреждают о пожарной опасности
Пожарная опасность ожидается в районе Фастова, Белой Церкви, Мироновки и Яготина.
В течение 11-14 апреля в Киевской области ожидается высокая (класса) пожарная опасность.
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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"11-14 апреля в Киевской области, в районе Фастова, Белой Церкви, Мироновки и Яготина сохранится высокая (4 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Напомним, в ближайшие дни в Украине сохранится прохладная и дождливая погода, потепление ожидается с 18 апреля.
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