Жителей Киевской области предупреждают о пожарной опасности

Пожарная опасность ожидается в районе Фастова, Белой Церкви, Мироновки и Яготина.

В Киевской области ожидается пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение 11-14 апреля в Киевской области ожидается высокая (класса) пожарная опасность.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"11-14 апреля в Киевской области, в районе Фастова, Белой Церкви, Мироновки и Яготина сохранится высокая (4 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни в Украине сохранится прохладная и дождливая погода, потепление ожидается с 18 апреля.