На таиландском курорте Пхукет из-за засухи заканчивается пресная вода
Ситуацию могут изменить муссонные дожди, которые обычно начинаются в середине-конце апреля.
На знаменитом таиландском острове Пхукет из-за самой сильной за последнее десятилетие засухи возникли проблемы с водоснабжением.
Сентябрь-2018 стал самым засушливым в истории Австралии
На острове стоит жаркая и сухая погода, в трех водохранилищах уровни опустились до критических отметок, сообщает Stormnews.
Ситуацию могут изменить муссонные дожди, которые обычно начинаются в середине-конце апреля, а май - один из самых влажных месяцев в году. Пока же во многих районах острова воды в кранах нет или почти нет.
Напомним, из-за масштабных лесных пожаров в австралийском штате Тасмания эвакуировали более 400 человек.
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