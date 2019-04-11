На таиландском курорте Пхукет из-за засухи заканчивается пресная вода

Ситуацию могут изменить муссонные дожди, которые обычно начинаются в середине-конце апреля.

Пхукет страдает от засухи / twitter.com/ThaigerNews

На знаменитом таиландском острове Пхукет из-за самой сильной за последнее десятилетие засухи возникли проблемы с водоснабжением.

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На острове стоит жаркая и сухая погода, в трех водохранилищах уровни опустились до критических отметок, сообщает Stormnews.

Ситуацию могут изменить муссонные дожди, которые обычно начинаются в середине-конце апреля, а май - один из самых влажных месяцев в году. Пока же во многих районах острова воды в кранах нет или почти нет.

Напомним, из-за масштабных лесных пожаров в австралийском штате Тасмания эвакуировали более 400 человек.