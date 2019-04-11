В Рио-де-Жанейро 10 человек стали жертвами наводнения
Местные власти призывают людей не выходить на улицу без надобности.
В результате наводнения в бразильском городе Рио-де-Жанейро погибли десять человек.
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Проливные дожди в городе начались 8 апреля и только во второй половине 9 апреля стали утихать, передает Синьхуа со ссылкой на службу гражданской обороны Рио-де-Жанейро.
Несколько десятков участков дорог в городе затоплены, были повалены деревья, растущие на обочинах дорог, перекрыв уличное движение. Ехавшие с работы люди были вынуждены провести в автобусах всю ночь. Во многих домах уровень воды доходил до пояса.
Местные власти призывают людей не выходить на улицу без надобности, занятия в учебных заведениях были прекращены, закрыты правительственные структуры.
Напомним, около 400 тысяч человек пострадали в Иране от наводнений, которые продолжаются уже третью неделю.
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