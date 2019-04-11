В Рио-де-Жанейро 10 человек стали жертвами наводнения

11:47, 11 апреля 2019
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Местные власти призывают людей не выходить на улицу без надобности.

Наводнение в Рио-де-Жанейро / REUTERS
Наводнение в Рио-де-Жанейро / REUTERS

В результате наводнения в бразильском городе Рио-де-Жанейро погибли десять человек.

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Проливные дожди в городе начались 8 апреля и только во второй половине 9 апреля стали утихать, передает Синьхуа со ссылкой на службу гражданской обороны Рио-де-Жанейро.

Несколько десятков участков дорог в городе затоплены, были повалены деревья, растущие на обочинах дорог, перекрыв уличное движение. Ехавшие с работы люди были вынуждены провести в автобусах всю ночь. Во многих домах уровень воды доходил до пояса.

Местные власти призывают людей не выходить на улицу без надобности, занятия в учебных заведениях были прекращены, закрыты правительственные структуры.

Напомним, около 400 тысяч человек пострадали в Иране от наводнений, которые продолжаются уже третью неделю.

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Теги: #наводнение#Бразилия
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