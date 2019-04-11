Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая погода
До конца текущей недели в Украине будет прохладно.
В ближайшие дни в Украине сохранится прохладная и дождливая погода, потепление ожидается с 18 апреля.
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в своем блоге.
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +16°
По ее словам, 11-12 апреля холоднее всего будет на западе и севере Украины - днем +8...+13 градусов, а на востоке, юге и в большинстве центральных областей будет тепло - до +16...+22 градусов. И именно в этих регионах вероятны грозы.
На выходных, 13-14 апреля, похолодает почти по всей Украине. В большинстве регионов ожидается сухая погода.
В начале следующей недели, 15-16 апреля, ночью в западных областях Украины и на севере местами возможны заморозки. В целом будет преобладать прохладная погода с температурой воздуха в пределах +10...+14 градусов.
В среду, 17 апреля, дожди ожидаются на юге, а 18 апреля в Украину придут солнце и потепление.
Погода в Киеве до конца текущей недели будет прохладной, в ночные часы предполагается +3...+6 градусов, в дневные +9...+12 градусов. Периодические дожди вероятны 11-12 апреля.
На следующей неделе в столице будет преобладать сухая солнечная погода с постепенным повышением температуры воздуха до +12...+15 градусов.
Напомним, 11 апреля в Украине пройдут дожди, во многих регионах ожидается похолодание.
Погода в Украине
- Винница+11°... +5°
- Днепр+20°... +7°
- Донецк+20°... +7°
- Житомир+11°... +4°
- Запорожье+20°... +7°
- Ивано-Франковск+10°... +3°
- Киев+12°... +7°
- Кировоград+20°... +6°
- Луганск+19°... +8°
- Луцк+12°... +3°
- Львов+10°... +2°
- Николаев+18°... +7°
- Одесса+18°... +7°
- Полтава+20°... +9°
- Ровно+11°... +2°
- Симферополь+18°... +7°
- Сумы+19°... +7°
- Тернополь+11°... +3°
- Харьков+19°... +8°
- Херсон+19°... +8°
- Хмельницкий+13°... +4°
- Черкассы+18°... +7°
- Чернигов+14°... +5°
- Черновцы+11°... +5°