Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая погода

До конца текущей недели в Украине будет прохладно.

В Украине потеплеет на следующей неделе / Фото УНИАН

В ближайшие дни в Украине сохранится прохладная и дождливая погода, потепление ожидается с 18 апреля.

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в своем блоге.

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По ее словам, 11-12 апреля холоднее всего будет на западе и севере Украины - днем +8...+13 градусов, а на востоке, юге и в большинстве центральных областей будет тепло - до +16...+22 градусов. И именно в этих регионах вероятны грозы.

На выходных, 13-14 апреля, похолодает почти по всей Украине. В большинстве регионов ожидается сухая погода.

В начале следующей недели, 15-16 апреля, ночью в западных областях Украины и на севере местами возможны заморозки. В целом будет преобладать прохладная погода с температурой воздуха в пределах +10...+14 градусов.

В среду, 17 апреля, дожди ожидаются на юге, а 18 апреля в Украину придут солнце и потепление.

Погода в Киеве до конца текущей недели будет прохладной, в ночные часы предполагается +3...+6 градусов, в дневные +9...+12 градусов. Периодические дожди вероятны 11-12 апреля.

На следующей неделе в столице будет преобладать сухая солнечная погода с постепенным повышением температуры воздуха до +12...+15 градусов.

Напомним, 11 апреля в Украине пройдут дожди, во многих регионах ожидается похолодание.