В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность
Лавинная опасность ожидается в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
В четверг, 11 апреля, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается лавинная опасность 3 уровня.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"11 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, 11 апреля в Украине пройдут дожди, во многих регионах ожидается похолодание.
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