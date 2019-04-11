В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +16°
Дождь в столице ожидается в течение всего дня.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 11 апреля, в Киеве пройдет дождь, температура до +16°.
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Погода в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +16°, вечером - до +12°. Ветер северный, до 5,5 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:15, а зайдет в 19:43.
Как сообщал УНИАН, 11 апреля в Украине пройдут дожди, во многих регионах ожидается похолодание.
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Погода в Украине
- Винница+12°... +6°
- Днепр+20°... +7°
- Донецк+18°... +8°
- Житомир+16°... +5°
- Запорожье+20°... +6°
- Ивано-Франковск+10°... +3°
- Киев+16°... +8°
- Кировоград+20°... +8°
- Луганск+19°... +8°
- Луцк+12°... +3°
- Львов+9°... +3°
- Николаев+19°... +7°
- Одесса+19°... +8°
- Полтава+19°... +8°
- Ровно+12°... +1°
- Симферополь+18°... +7°
- Сумы+18°... +9°
- Тернополь+11°... +3°
- Харьков+19°... +9°
- Херсон+20°... +8°
- Хмельницкий+13°... +4°
- Черкассы+17°... +7°
- Чернигов+18°... +7°
- Черновцы+11°... +5°
Виргиния, США
+ 9 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+8 °
Влажность:58 %
Давление:754 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:39
Закат19:42
Видимость:16 км
Фаза луны:
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