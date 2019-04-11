В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +16°

08:30, 11 апреля 2019
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Дождь в столице ожидается в течение всего дня.

В Киеве сегодня пройдет дождь / tivasyk.info
В Киеве сегодня пройдет дождь / tivasyk.info

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 11 апреля, в Киеве пройдет дождь, температура до +16°.

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Погода в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +16°, вечером - до +12°. Ветер северный, до 5,5 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:15, а зайдет в 19:43.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля в Украине пройдут дожди, во многих регионах ожидается похолодание.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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