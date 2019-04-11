Погода на сегодня: Украину накроют дожди (карта)

Местами ожидается похолодание.

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Согласно данным Погода УНИАН, 11 апреля в Украине пройдут дожди, во многих регионах ожидается похолодание.

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Погода в Украине. На востоке без осадков, температура до +20°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +20°.

На западе Украины практически без осадков. Температура до +15°.

В северных областях местами пройдут дожди, температура до +14°. В центре также ожидаются осадки, температура до +19°.

Прогноз на 11 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 11 апреля - Марка мученика. На праздник Марка дождь идет - то и на камне овес сойдет.

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