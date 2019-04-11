Погода на сегодня: Украину накроют дожди (карта)

08:00, 11 апреля 2019
212
0

Местами ожидается похолодание.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 11 апреля в Украине пройдут дожди, во многих регионах ожидается похолодание.

Погода испортится: синоптик предупредила о заморозках в Украине

Погода в Украине. На востоке без осадков, температура до +20°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +20°. 

На западе Украины практически без осадков. Температура до +15°.

В северных областях местами пройдут дожди, температура до +14°. В центре также ожидаются осадки, температура до +19°.

Прогноз на 11 апреля / УНИАН
Прогноз на 11 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 11 апреля - Марка мученика. На праздник Марка дождь идет - то и на камне овес сойдет.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь
Читайте также
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +16° В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +16°
Погода на сегодня: Украину накроют дожди (карта) Погода на сегодня: Украину накроют дожди (карта)
В Киеве завтра пройдет дождь, днем температура до +12° В Киеве завтра пройдет дождь, днем температура до +12°
В Индонезии произошло мощное землетрясение В Индонезии произошло мощное землетрясение
Сильные дожди затопили Рио-де-Жанейро Сильные дожди затопили Рио-де-Жанейро
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +17° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +17°
Погода на завтра: в Украине будет тепло и дождливо (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине будет тепло и дождливо (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 9 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
58 %
754 мм
4.5 м/с
0 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять