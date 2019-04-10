В Киеве завтра пройдет дождь, днем температура до +12°
Завтра в столице похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 11 апреля, в Киеве пройдет дождь, температура до +12°.
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Погода в Киеве. Температура воздуха днем +12°, вечером - до +10°. Ветер северный, до 5,5 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:15, а зайдет в 19:43.
Как сообщал УНИАН, 11 апреля в Украине пройдут дожди, во многих регионах ожидается похолодание.
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Погода в Украине
- Винница+17°... +6°
- Днепр+23°... +9°
- Донецк+23°... +8°
- Житомир+14°... +7°
- Запорожье+24°... +8°
- Ивано-Франковск+17°... +7°
- Киев+17°... +7°
- Кировоград+23°... +10°
- Луганск+22°... +9°
- Луцк+13°... +4°
- Львов+14°... +6°
- Николаев+19°... +7°
- Одесса+13°... +6°
- Полтава+22°... +11°
- Ровно+15°... +4°
- Симферополь+17°... +5°
- Сумы+22°... +8°
- Тернополь+16°... +6°
- Харьков+24°... +9°
- Херсон+17°... +6°
- Хмельницкий+15°... +6°
- Черкассы+22°... +9°
- Чернигов+13°... +5°
- Черновцы+19°... +8°
Виргиния, США
+ 16 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+16 °
Влажность:47 %
Давление:747 мм
Ветер: 6.2 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:40
Закат19:41
Видимость:16 км
Фаза луны:
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