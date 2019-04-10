В Киеве завтра пройдет дождь, днем температура до +12°

Завтра в столице похолодает.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 11 апреля, в Киеве пройдет дождь, температура до +12°.

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Погода в Киеве. Температура воздуха днем +12°, вечером - до +10°. Ветер северный, до 5,5 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:15, а зайдет в 19:43.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля в Украине пройдут дожди, во многих регионах ожидается похолодание.

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