Завтра в Украине пройдут дожди, во многих регионах похолодает (видеопрогноз)

16:30, 10 апреля 2019
132
0

Теплая погода сохранится на востоке и юге Украины.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 11 апреля в Украине пройдут дожди, во многих регионах ожидается похолодание.

Погода испортится: синоптик предупредила о заморозках в Украине

Погода на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +6°, днем до +20°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +8°, днем до +20°. 

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +3°, днем до +15°.

В северных областях местами пройдут дожди, температура ночью до +3°, днем до +14°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +3°, днем до +19°.

Согласно народному прогнозу, 11 апреля - Марка мученика. На праздник Марка дождь идет - то и на камне овес сойдет.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь
Читайте также
В Киеве завтра пройдет дождь, днем температура до +12° В Киеве завтра пройдет дождь, днем температура до +12°
Погода испортится: синоптик предупредила о заморозках в Украине Погода испортится: синоптик предупредила о заморозках в Украине
Китай охватили лесные пожары Китай охватили лесные пожары
Синоптики предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах Синоптики предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах
Сегодня в Украине будет тепло, местами пройдут дожди (карта) Сегодня в Украине будет тепло, местами пройдут дожди (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +17° В Киеве завтра без осадков, температура до +17°
В Китае из-за схода лавины 10 человек оказались отрезанными от внешнего мира В Китае из-за схода лавины 10 человек оказались отрезанными от внешнего мира

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
47 %
747 мм
6.2 м/с
1 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять