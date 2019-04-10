В Индонезии произошло мощное землетрясение

15:28, 10 апреля 2019
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В среду, 11 апреля, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 136 км на юго-восток от населенного пункта Тобело на острове Хальмахера. Очаг землетрясения залегал на глубине 219,1 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в четверг, 4 апреля, в уезде Тайдун на Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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Теги: #землетрясение#Индонезия
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