В Индонезии произошло мощное землетрясение

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В среду, 11 апреля, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0.

Читайте также Грецию всколыхнуло мощное землетрясение

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 136 км на юго-восток от населенного пункта Тобело на острове Хальмахера. Очаг землетрясения залегал на глубине 219,1 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в четверг, 4 апреля, в уезде Тайдун на Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,1.