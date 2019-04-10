Из-за ледяного шторма в Канаде более 140 тысяч человек остались без электричества
Из-за непогоды было повалено много деревьев.
Из-за ледяного дождя и мощного ветра в канадской провинции Квебек более 140 тысяч человек остались без электричества.
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Из-за непогоды было повалено много деревьев, сообщает CBC.
От непогоды больше всего пострадали регионы Лаваль и Ланодьер, которые находятся к северу от Монреаля. Во многих населенных пунктах закрыты школы, а на дорогах из-за обледенения происходят многочисленные ДТП.
Dagenais O and Sauriol in Laval. Lights are out due to power outage. pic.twitter.com/GVBpVuGCES— Sarah Leavitt (@sarahleavittcbc) 9 апреля 2019 г.
Напомним,американский штат Техас пострадал от сильного шторма, града и торнадо.
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