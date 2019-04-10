Из-за ледяного шторма в Канаде более 140 тысяч человек остались без электричества

14:30, 10 апреля 2019
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Из-за непогоды было повалено много деревьев.

В Канаду пришла непогода / twitter.com/sarahleavittcbc
В Канаду пришла непогода / twitter.com/sarahleavittcbc

Из-за ледяного дождя и мощного ветра в канадской провинции Квебек более 140 тысяч человек остались без электричества.

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Из-за непогоды было повалено много деревьев, сообщает CBC.

От непогоды больше всего пострадали регионы Лаваль и Ланодьер, которые находятся к северу от Монреаля. Во многих населенных пунктах закрыты школы, а на дорогах из-за обледенения происходят многочисленные ДТП.

Напомним,американский штат Техас пострадал от сильного шторма, града и торнадо.

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Теги: #погода#Канада#шторм
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