Из-за ледяного шторма в Канаде более 140 тысяч человек остались без электричества

Из-за непогоды было повалено много деревьев, сообщает CBC.

От непогоды больше всего пострадали регионы Лаваль и Ланодьер, которые находятся к северу от Монреаля. Во многих населенных пунктах закрыты школы, а на дорогах из-за обледенения происходят многочисленные ДТП.

Dagenais O and Sauriol in Laval. Lights are out due to power outage. pic.twitter.com/GVBpVuGCES