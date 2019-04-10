Погода испортится: синоптик предупредила о заморозках в Украине

Завтра в Украине начнется похолодание.

На следующей неделе в Украине ожидаются заморозки / moldova24.net

На следующей неделе в западных и северных областях Украины возможны заморозки.

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Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее прогнозу, заморозки ожидаются в первую половину следующей недели.

"По предварительным прогнозам, в первую половину следующей недели на западе и севере Украины местами возможны заморозки. Сроки и районы буду уточнять", - пишет она.

Также синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра, 11 апреля.

"11 апреля в Украине дождей станет больше. Будут выпадать осадки неравномерно, периодически, однако практически повсеместно. На юге, в центре и на востоке возможны грозы", - говорится в сообщении.

Завтра в западных областях будет прохладно +8...+13 градусов. На севере +11...+16 градусов. В южной части, в центральных областях и на востоке +16...+22 градуса.

В Киеве 11 апреля ожидается дождь, температура воздуха ночью +6...+9 градусов, днем +12...+14 градусов.

Напомним, в среду, 10 апреля, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.