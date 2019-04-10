Погода испортится: синоптик предупредила о заморозках в Украине
Завтра в Украине начнется похолодание.
На следующей неделе в западных и северных областях Украины возможны заморозки.
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +17°
Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее прогнозу, заморозки ожидаются в первую половину следующей недели.
"По предварительным прогнозам, в первую половину следующей недели на западе и севере Украины местами возможны заморозки. Сроки и районы буду уточнять", - пишет она.
Также синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра, 11 апреля.
"11 апреля в Украине дождей станет больше. Будут выпадать осадки неравномерно, периодически, однако практически повсеместно. На юге, в центре и на востоке возможны грозы", - говорится в сообщении.
Завтра в западных областях будет прохладно +8...+13 градусов. На севере +11...+16 градусов. В южной части, в центральных областях и на востоке +16...+22 градуса.
В Киеве 11 апреля ожидается дождь, температура воздуха ночью +6...+9 градусов, днем +12...+14 градусов.
Напомним, в среду, 10 апреля, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.
Погода в Украине
- Винница+17°... +5°
- Днепр+23°... +9°
- Донецк+22°... +8°
- Житомир+16°... +6°
- Запорожье+24°... +8°
- Ивано-Франковск+16°... +7°
- Киев+17°... +7°
- Кировоград+22°... +9°
- Луганск+22°... +9°
- Луцк+13°... +4°
- Львов+14°... +6°
- Николаев+19°... +7°
- Одесса+17°... +6°
- Полтава+22°... +10°
- Ровно+15°... +4°
- Симферополь+18°... +5°
- Сумы+21°... +8°
- Тернополь+16°... +6°
- Харьков+22°... +9°
- Херсон+18°... +7°
- Хмельницкий+15°... +6°
- Черкассы+21°... +9°
- Чернигов+15°... +3°
- Черновцы+15°... +8°