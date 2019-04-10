Китай охватили лесные пожары

С огнем борются более тысячи человек.

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В провинции Сычуань на юго-западе Китая бушуют лесные пожары.

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Так, 9 апреля был локализован лесной пожар в уезде Юэси, передает Xinhua.

В уезде Мули площадь возгорания составляет около 7 га. В тушении пожара там принимали участие более тысячи человек и три вертолета.

В уезде Мяньнин охваченная огнем площадь составляет примерно 31 га. Вчера к тушению огня были привлечены 661 человек и один вертолет.

Напомним, восточное побережье Южной Кореи 4 апреля охватили лесные пожары, из-за чего в стране было объявлено чрезвычайное положение.