Сильные дожди затопили Рио-де-Жанейро

Жертвами непогоды стали три человека.

Наводнение в Рио-де-Жанейро / REUTERS

Сильные ливни, которые обрушились на Рио-де-Жанейро, привели к наводнениям и сходам оползней.

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Жертвами непогоды стали по меньшей мере три человека, сообщает Euronews.

В городе объявлен режим ЧС. Всего за несколько часов выпали три месячные нормы осадков.

Напомним, около 400 тысяч человек пострадали в Иране от наводнений, которые продолжаются уже третью неделю.