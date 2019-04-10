Сильные дожди затопили Рио-де-Жанейро
Жертвами непогоды стали три человека.
Сильные ливни, которые обрушились на Рио-де-Жанейро, привели к наводнениям и сходам оползней.
Восемь человек стали жертвами наводнения в Афганистане
Жертвами непогоды стали по меньшей мере три человека, сообщает Euronews.
В городе объявлен режим ЧС. Всего за несколько часов выпали три месячные нормы осадков.
В Рио-де-Жанейро за 4 часа выпала месячная норма осадков
Напомним, около 400 тысяч человек пострадали в Иране от наводнений, которые продолжаются уже третью неделю.
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