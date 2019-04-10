Сильные дожди затопили Рио-де-Жанейро

10:46, 10 апреля 2019
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Жертвами непогоды стали три человека.

Наводнение в Рио-де-Жанейро / REUTERS
Наводнение в Рио-де-Жанейро / REUTERS

Сильные ливни, которые обрушились на Рио-де-Жанейро, привели к наводнениям и сходам оползней.

Восемь человек стали жертвами наводнения в Афганистане

Жертвами непогоды стали по меньшей мере три человека, сообщает Euronews

В городе объявлен режим ЧС. Всего за несколько часов выпали три месячные нормы осадков. 

Напомним, около 400 тысяч человек пострадали в Иране от наводнений, которые продолжаются уже третью неделю.

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Теги: #наводнение#Бразилия
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