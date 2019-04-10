Синоптики предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В среду, 10 апреля, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"10 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 10 апреля, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.