Синоптики предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах
Лавинная опасность достигает 3 уровня.
В среду, 10 апреля, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается лавинная опасность 3 уровня.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"10 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, в среду, 10 апреля, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.
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