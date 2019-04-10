Сегодня в Украине будет тепло, местами пройдут дожди (карта)
Температура в Украине до +21°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 10 апреля, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.
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Погода в Украине. На востоке без осадков, температура до +21°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди. Температура до +21°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +17°.
В северных областях местами пройдут дожди, температура до +17°. В центре также ожидаются осадки, температура до +21°.
Согласно народному прогнозу, 10 апреля - день Иларион. С этого дня в старину прекращался санный путь. Если в этот день птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.
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Погода в Украине
- Винница+17°... +6°
- Днепр+23°... +8°
- Донецк+22°... +9°
- Житомир+16°... +5°
- Запорожье+23°... +8°
- Ивано-Франковск+14°... +6°
- Киев+17°... +7°
- Кировоград+22°... +9°
- Луганск+21°... +8°
- Луцк+13°... +4°
- Львов+12°... +5°
- Николаев+20°... +7°
- Одесса+18°... +6°
- Полтава+22°... +9°
- Ровно+11°... +2°
- Симферополь+17°... +6°
- Сумы+20°... +7°
- Тернополь+14°... +4°
- Харьков+21°... +9°
- Херсон+18°... +7°
- Хмельницкий+14°... +5°
- Черкассы+20°... +9°
- Чернигов+16°... +4°
- Черновцы+17°... +8°
Виргиния, США
+ 16 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+16 °
Влажность:50 %
Давление:747 мм
Ветер: 5.3 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:40
Закат19:41
Видимость:16 км
Фаза луны:
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