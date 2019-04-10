Сегодня в Украине будет тепло, местами пройдут дожди (карта)

Температура в Украине до +21°.

В Украине сегодня местами пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 10 апреля, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.

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Погода в Украине. На востоке без осадков, температура до +21°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди. Температура до +21°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +17°.

В северных областях местами пройдут дожди, температура до +17°. В центре также ожидаются осадки, температура до +21°.

Прогноз на 10 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 10 апреля - день Иларион. С этого дня в старину прекращался санный путь. Если в этот день птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.

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