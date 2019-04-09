В Киеве завтра без осадков, температура до +17°

17:00, 9 апреля 2019
4
0

В столице завтра ожидается переменная облачность.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 10 апреля в Киеве без осадков, температура до +17°.

Завтра почти всю Украину накроют дожди

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +17°, вечером - до +13°. Ветер переменный, до 4,6 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:17, а зайдет в 19:42.

Как сообщал УНИАН, в среду, 10 апреля, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
В Киеве и области объявили пожарную опасность 4 класса В Киеве и области объявили пожарную опасность 4 класса
Завтра почти всю Украину накроют дожди Завтра почти всю Украину накроют дожди
Из-за внезапного снегопада в Испании столкнулись 50 автомобилей (видео) Из-за внезапного снегопада в Испании столкнулись 50 автомобилей (видео)
Шторм, торнадо и град: Техас пострадал от непогоды (фото, видео) Шторм, торнадо и град: Техас пострадал от непогоды (фото, видео)
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +19° В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +19°
Ливни в Боливии привели к сходу оползней Ливни в Боливии привели к сходу оползней
В Китае возобновился лесной пожар, в результате которого погибли 30 человек В Китае возобновился лесной пожар, в результате которого погибли 30 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 17 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
50 %
748 мм
5.3 м/с
5 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять