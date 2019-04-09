В Киеве завтра без осадков, температура до +17°

В столице завтра ожидается переменная облачность.

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Согласно данным Погода УНИАН, 10 апреля в Киеве без осадков, температура до +17°.

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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +17°, вечером - до +13°. Ветер переменный, до 4,6 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:17, а зайдет в 19:42.

Как сообщал УНИАН, в среду, 10 апреля, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.

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