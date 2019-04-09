В Киеве завтра без осадков, температура до +17°
В столице завтра ожидается переменная облачность.
Согласно данным Погода УНИАН, 10 апреля в Киеве без осадков, температура до +17°.
Завтра почти всю Украину накроют дожди
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +17°, вечером - до +13°. Ветер переменный, до 4,6 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:17, а зайдет в 19:42.
Как сообщал УНИАН, в среду, 10 апреля, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+18°... +6°
- Днепр+20°... +8°
- Донецк+20°... +7°
- Житомир+18°... +8°
- Запорожье+22°... +8°
- Ивано-Франковск+17°... +7°
- Киев+20°... +10°
- Кировоград+21°... +5°
- Луганск+19°... +8°
- Луцк+18°... +3°
- Львов+17°... +4°
- Николаев+23°... +7°
- Одесса+20°... +7°
- Полтава+18°... +8°
- Ровно+17°... +3°
- Симферополь+22°... +8°
- Сумы+19°... +7°
- Тернополь+17°... +6°
- Харьков+19°... +8°
- Херсон+22°... +7°
- Хмельницкий+16°... +7°
- Черкассы+18°... +6°
- Чернигов+18°... +8°
- Черновцы+17°... +8°
Виргиния, США
+ 17 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+17 °
Влажность:50 %
Давление:748 мм
Ветер: 5.3 м/с
Вероятность осадков:5 %
Восход:06:42
Закат19:40
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей