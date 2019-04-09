Погода на завтра: в Украине будет тепло и дождливо (видеопрогноз)
Местами температура до +21°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 10 апреля, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.
Завтра почти всю Украину накроют дожди
Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +9°, днем до +21°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди. Температура ночью до +5°, днем до +21°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +17°.
В северных областях местами пройдут дожди, температура ночью до +4°, днем до +17°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +5°, днем до +21°.
Согласно народному прогнозу, 10 апреля - день Иларион. С этого дня в старину прекращался санный путь. Если в этот день птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.
Прогноз погоды в Украине на среду, 10 апреля
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Погода в Украине
- Винница+18°... +6°
- Днепр+20°... +8°
- Донецк+20°... +7°
- Житомир+18°... +8°
- Запорожье+22°... +8°
- Ивано-Франковск+17°... +7°
- Киев+20°... +10°
- Кировоград+21°... +5°
- Луганск+19°... +8°
- Луцк+18°... +3°
- Львов+17°... +4°
- Николаев+23°... +7°
- Одесса+20°... +7°
- Полтава+18°... +8°
- Ровно+17°... +3°
- Симферополь+22°... +8°
- Сумы+19°... +7°
- Тернополь+17°... +6°
- Харьков+19°... +8°
- Херсон+22°... +7°
- Хмельницкий+16°... +7°
- Черкассы+18°... +6°
- Чернигов+18°... +8°
- Черновцы+17°... +8°
Виргиния, США
+ 17 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+17 °
Влажность:50 %
Давление:748 мм
Ветер: 5.3 м/с
Вероятность осадков:5 %
Восход:06:42
Закат19:40
Видимость:16 км
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