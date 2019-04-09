Погода на завтра: в Украине будет тепло и дождливо (видеопрогноз)

16:30, 9 апреля 2019
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Местами температура до +21°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 10 апреля, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.

Завтра почти всю Украину накроют дожди

Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +9°, днем до +21°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди. Температура ночью до +5°, днем до +21°. 

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +17°.

В северных областях местами пройдут дожди, температура ночью до +4°, днем до +17°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +5°, днем до +21°.

Согласно народному прогнозу, 10 апреля - день Иларион. С этого дня в старину прекращался санный путь. Если в этот день птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.

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Теги: #погода#дождь
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