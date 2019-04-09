В Китае из-за схода лавины 10 человек оказались отрезанными от внешнего мира
ЧП произошло 8 апреля.
Десять человек оказались отрезанными от внешнего мира из-за схода снежной лавины в горной местности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
На Закарпатье сохраняется лавинная опасность
ЧП произошло 8 апреля. Добраться до места происшествия, расположенного на высоте 3500 метров над уровнем моря, было невозможно, так как дорога была заблокирована из-за схода лавины, передает Xinhua.
Спасти альпинистов удалось 9 апреля. Среди них двое получили легкие травмы и сейчас проходят медицинское лечение.
Напомним, три человека погибли в результате схода лавины на шотландской горе Бен-Невис 12 марта.
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