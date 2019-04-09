В Китае из-за схода лавины 10 человек оказались отрезанными от внешнего мира

15:33, 9 апреля 2019
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ЧП произошло 8 апреля.

В Китае сошла лавина / alp.org.ua
В Китае сошла лавина / alp.org.ua

Десять человек оказались отрезанными от внешнего мира из-за схода снежной лавины в горной местности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. 

На Закарпатье сохраняется лавинная опасность

ЧП произошло 8 апреля. Добраться до места происшествия, расположенного на высоте 3500 метров над уровнем моря, было невозможно, так как дорога была заблокирована из-за схода лавины, передает Xinhua

Спасти альпинистов удалось 9 апреля. Среди них двое получили легкие травмы и сейчас проходят медицинское лечение.

Напомним, три человека погибли в результате схода лавины на шотландской горе Бен-Невис 12 марта.

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Теги: #Китай#лавина
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