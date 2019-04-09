В Киеве и области объявили пожарную опасность 4 класса
В районе Чернобыля ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В течение 9-10 апреля в Киеве и Киевской области ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность.
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +19°
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"9-10 апреля по Киевской области ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность, 10 апреля в районе Чернобыля чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
В столице в течение вторника-среды также ожидается пожарная опасность 4 класса.
Напомним, 9 апреля в высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается лавинная опасность 3 уровня.
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