В Киеве и области объявили пожарную опасность 4 класса

В районе Чернобыля ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На Киевщине объявили пожарную опасность / galinfo.com.ua

В течение 9-10 апреля в Киеве и Киевской области ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность.

Читайте также В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +19°

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"9-10 апреля по Киевской области ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность, 10 апреля в районе Чернобыля чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

В столице в течение вторника-среды также ожидается пожарная опасность 4 класса.

Напомним, 9 апреля в высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается лавинная опасность 3 уровня.