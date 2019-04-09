Завтра почти всю Украину накроют дожди

13:07, 9 апреля 2019
171
0

Без осадков будет только в восточных областях.

Завтра в Украине ожидаются дожди / УНИАН
Завтра в Украине ожидаются дожди / УНИАН

В среду, 10 апреля, в большинстве регионов Украины ожидаются дожди.

В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +19°

Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, завтра дождей не будет только в восточных областях. Температура воздуха удержится в пределах +15...+20 градусов, в западных областях будет свежее, +8...+14 градусов.

Погода в Киеве в среду также будет дождливой. Ночью +8...+10, днем +14...+16 градусов. По прогнозу Диденко, похолодает в столице 11 апреля.

Напомним, 9 апреля в Украине будет тепло, на западе местами пройдут дожди.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь
Читайте также
Завтра почти всю Украину накроют дожди Завтра почти всю Украину накроют дожди
Из-за внезапного снегопада в Испании столкнулись 50 автомобилей (видео) Из-за внезапного снегопада в Испании столкнулись 50 автомобилей (видео)
Шторм, торнадо и град: Техас пострадал от непогоды (фото, видео) Шторм, торнадо и град: Техас пострадал от непогоды (фото, видео)
На Закарпатье сохраняется лавинная опасность На Закарпатье сохраняется лавинная опасность
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +19° В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +19°
В Киеве завтра без осадков, температура до +19° В Киеве завтра без осадков, температура до +19°
Погода на завтра: в Украине будет тепло, на западе местами пройдут дожди (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине будет тепло, на западе местами пройдут дожди (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 14 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
50 %
746 мм
5.5 м/с
9 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять