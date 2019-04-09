Завтра почти всю Украину накроют дожди
Без осадков будет только в восточных областях.
В среду, 10 апреля, в большинстве регионов Украины ожидаются дожди.
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +19°
Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее словам, завтра дождей не будет только в восточных областях. Температура воздуха удержится в пределах +15...+20 градусов, в западных областях будет свежее, +8...+14 градусов.
Погода в Киеве в среду также будет дождливой. Ночью +8...+10, днем +14...+16 градусов. По прогнозу Диденко, похолодает в столице 11 апреля.
Напомним, 9 апреля в Украине будет тепло, на западе местами пройдут дожди.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+17°... +7°
- Днепр+20°... +7°
- Донецк+20°... +7°
- Житомир+18°... +7°
- Запорожье+21°... +7°
- Ивано-Франковск+17°... +7°
- Киев+18°... +9°
- Кировоград+21°... +5°
- Луганск+19°... +7°
- Луцк+18°... +3°
- Львов+16°... +4°
- Николаев+22°... +7°
- Одесса+20°... +6°
- Полтава+18°... +8°
- Ровно+16°... +3°
- Симферополь+23°... +8°
- Сумы+18°... +7°
- Тернополь+17°... +6°
- Харьков+18°... +8°
- Херсон+22°... +7°
- Хмельницкий+16°... +7°
- Черкассы+17°... +6°
- Чернигов+18°... +8°
- Черновцы+17°... +9°
Виргиния, США
+ 14 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+14 °
Влажность:50 %
Давление:746 мм
Ветер: 5.5 м/с
Вероятность осадков:9 %
Восход:06:42
Закат19:40
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей