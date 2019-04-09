Завтра почти всю Украину накроют дожди

Без осадков будет только в восточных областях.

Завтра в Украине ожидаются дожди / УНИАН

В среду, 10 апреля, в большинстве регионов Украины ожидаются дожди.

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Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, завтра дождей не будет только в восточных областях. Температура воздуха удержится в пределах +15...+20 градусов, в западных областях будет свежее, +8...+14 градусов.

Погода в Киеве в среду также будет дождливой. Ночью +8...+10, днем +14...+16 градусов. По прогнозу Диденко, похолодает в столице 11 апреля.

Напомним, 9 апреля в Украине будет тепло, на западе местами пройдут дожди.