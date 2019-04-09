Из-за внезапного снегопада в Испании столкнулись 50 автомобилей (видео)

11:50, 9 апреля 2019
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В результате ДТП 35 человек получили травмы.

В Испании из-за снегопада произошло масштабное ДТП / twitter.com/112cmadrid
В Испании из-за снегопада произошло масштабное ДТП / twitter.com/112cmadrid

В Испании резко похолдоало, а в северной части автономного сообщества Мадрид прошел снег.

Швейцарию внезапно накрыл снегопад

В результате непогоды на шоссе столкнулись 50 автомобилей, передает Stormnews со ссылкой на телеканал RTVE.

В ДТП, которое произошло в районе населенного пункта Сомосьерра, 35 человек получили травмы.

Напомним, в начале апреля в Италию неожиданно вернулась зима. В Пьемонте и других регионах на севере страны выпал снег

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Теги: #снег#погода#Испания
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