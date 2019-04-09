Из-за внезапного снегопада в Испании столкнулись 50 автомобилей (видео)
В результате ДТП 35 человек получили травмы.
В Испании резко похолдоало, а в северной части автономного сообщества Мадрид прошел снег.
Швейцарию внезапно накрыл снегопад
В результате непогоды на шоссе столкнулись 50 автомобилей, передает Stormnews со ссылкой на телеканал RTVE.
В ДТП, которое произошло в районе населенного пункта Сомосьерра, 35 человек получили травмы.
#Somosierra. Ya se ha abierto al tráfico la #A1, de momento de forma parcial. No hay más novedades. En total han sido atendidos 35 heridos. pic.twitter.com/TzVjfngvfk— 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) 5 апреля 2019 г.
Напомним, в начале апреля в Италию неожиданно вернулась зима. В Пьемонте и других регионах на севере страны выпал снег.
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